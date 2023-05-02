Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı!

Fenerbahçe Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı. İşte detaylar...

Giriş: 02 Mayıs 2023, Salı 15:10

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, bugün saat 17.00'de özel uçakla Sivas'a hareket edecek.


EN SON HABERLER

Fenerbahçe Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı!
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor'a konuk olacak!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı açıklandı
Fenerbahçe 4-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET)
BİZE ULAŞIN