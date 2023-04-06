Heyecan zirvede

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında yarı finale çıkacak son takım belli olacak. Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, eşleşmedeki diğer takım Sivasspor adını direkt olarak yarı finale yazdırdı. Ayrıca Trabzonspor'u eleme başarısı gösteren Ankaragücü de yoluna devam eden takım oldu. Türkiye Kupası'nın heyecanı maç önü ve maç sonu yorumlarıyla yine A Spor ekranlarında yaşanacak.



YARI FİNAL ÇİFT MAÇ

Kupada yarı final aşaması çift maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmalar bugün sona erecek. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü ise Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla final için mücadele edecek. Kupada yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.