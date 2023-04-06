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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe'de Willian Arao tepkilere yanıt verdi! "Yanlış anlaşıldım"

Fenerbahçe'de Willian Arao tepkilere yanıt verdi! "Yanlış anlaşıldım"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılırken maç sonu Willian Arao kendisine gelen tepkiler hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş: 06 Nisan 2023, Perşembe 22:55 Güncelleme: 06 Nisan 2023, Perşembe 23:16

Fenerbahçe'de Willian Arao Kayserispor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Bizim için önemli bir maçtı, hedefimize ulaştık. Baştan sona kadar maçın hakimiydik. İyi bir oyun ile kazandık, mutluyuz.

Verdiğim röportajda sözlerim yanlış anlaşıldı. Bana bir soru soruldu ve cevap verdim. Jesus milli takıma giderse nasıl olur diye soruldu. Eğer giderse iyi olur dedim. En büyük hayalim burada yıllar boyunca çalışmak, kupalar kazanmak.

Hala alınacak 27 puan var, ligde çok fazla şeyin olduğunu düşünüyorum. Evet içinde bulunduğumuz durumun zor olduğu doğru, ağır bir mağlubiyet aldık derbide ancak sezon sonuna kadar savaşacağız.

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