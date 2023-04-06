Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Kayserispor maçı sonrası taraftara mesaj yolladı!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor galibiyetinin ardından konuştu.

Jesus, Çok mutluyuz yarı finale çıktığımız için. Bugün ayrıca Fenerbahçe taraftarı için özel bir geceydi. Voleybol ve basketbol takımlarımız da kazandı, onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir spor kulübü olduğunu yeniden gösterdik.

Son maç bizim için iyi geçmemişti. Büyük takımların başına bazen böyle şeyler geliyor. Dün Barcelona 4-0 kaybetti Real Madrid'e. Liverpool, Manchester United'ı 7-0 yendi. Futbolda bunlar oluyor. Yapmamız gereken şey yanlışlarımızı düzeltmek. Son maçtaki kötü sonuçtan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik.

Sahada iyi bir karşılık verdik. Maçı izleyenlerin ve buradaki taraftarlarımızın da oyundan memnun olduğunu düşünüyorum. Süre alan oyuncularımızın performansından da memnunum.

Fenerbahçe taraftarlarından bir ricam var. Birlik olalım. Fenerbahçe çok büyük kulüp. Birlik olmalıyız. Bölünmeler olmasın. Son mağlubiyet hepimizi üzdü. Oyunculara sevgi göstersinler. Kupada yarı finaldeyiz. Ligin bitmesine daha 2 ay var." ifadelerini kullandı.