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Türkiye Kupası Haberler Heyecana devam

Heyecana devam

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final serisi bugün Galatasaray-Başakşehir maçıyla devam edecek. Yarın da F.Bahçe-Kayseri kapışması yaşanacak.

Giriş: 05 Nisan 2023, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak tek maçla devam edecek. NEF Stadı'ndaki Galatasaray-Başak - şehir mücadelesi 20.30'da start alacak. Yarı finaller, yarın yapılacak olan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasıyla sona erecek. Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, eşleşmedeki diğer takım Sivasspor adını direkt olarak yarı finale yazdıran taraf olacak. Türkiye Kupası'nın heyecanı maç önü ve maç sonu yorumlarıyla yine A Spor ekranlarında yaşanacak.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ!

Kupada yarı final aşaması çift maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmalar yarın sona erecek. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla final için mücadele edecek. Kupada yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

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