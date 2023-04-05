Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem isyanı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'e 3-2'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Maçın büyük bölümünde kazanmak için kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Rakibimiz bugün direkt hücumu tercih etti. Verdiğimiz pozisyonlar oldu... Rakibimizi tebrik ediyorum. Maçın içinde daha çok olan bizdik ama değerlendiremedik. 2 tane sayılmayan gol, 2 tane direk.

Penaltı pozisyonları var. Bunlarla ilgili konuşamıyoruz. Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız.

Lale Orta ve Hugh Dallas kafamıza takılan maçlarla ilgili konuştu. Hakem hatalarıyla ilgili düşüncelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu maçta da benzer pozisyonlar vardı. Bunlarla ilgili de değerlendirmeler olacaktır. Genel olarak oyuncuların kafasında bu hakem hataları var. Korkuları var.

İnşallah bundan sonra hatalar olmaz! Lehimize hata olduğunda da ilk Galatasaray Kulübü çıktı ve söyledi. Kimseye hata olmasın! Bir hafta hazırlanıyorsunuz ama hazır olmayan biri hakkınızda kararlar veriyor. Ama Lale Orta'nın açıklamaları bizi sevindirdi.