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Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Yarı final mücadelesi verecek 6 takımın maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 04 Nisan 2023, Salı 13:56 Güncelleme: 04 Nisan 2023, Salı 14:07

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu akşam MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek ve maçı Zorbay Küçük yönetecek. Yarın ve 6 Nisan Perşembe günü de 2 karşılaşma oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

5 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam



6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor: Volkan Bayarslan

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor!
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