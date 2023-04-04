Heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü - Trabzonspor mücadelesi 20.30'da start alacak. Yarı finaller, yarın G.Saray-Başakşehir ve perşembe günü Fenerbahçe-Kayserispor maçıy - la sona erecek. Gaziantep FK'nin lig - den çekilmesi sebebiyle, eşleşmede - ki diğer takım Sivasspor adını direkt olarak yarı finale yazdıran taraf olacak. Türkiye Kupası'nın heyecanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak.



YARI FİNAL ÇİFT MAÇ!

Kupada yarı final aşaması çift maç üzerinden oynana - cak. İlk karşılaşmalar 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleş - tirilecek. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşa - cak. Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla final için mücadele edecek. Kupada yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih TFF tarafından açıklanacak.