Türkiye Kupası Haberler Heyecan başlıyor

Heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları bugün start alıyor Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla başlayacak şölen, gün A Spor’da.

Giriş: 04 Nisan 2023, Salı 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü - Trabzonspor mücadelesi 20.30'da start alacak. Yarı finaller, yarın G.Saray-Başakşehir ve perşembe günü Fenerbahçe-Kayserispor maçıy - la sona erecek. Gaziantep FK'nin lig - den çekilmesi sebebiyle, eşleşmede - ki diğer takım Sivasspor adını direkt olarak yarı finale yazdıran taraf olacak. Türkiye Kupası'nın heyecanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ!

Kupada yarı final aşaması çift maç üzerinden oynana - cak. İlk karşılaşmalar 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleş - tirilecek. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşa - cak. Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla final için mücadele edecek. Kupada yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih TFF tarafından açıklanacak.

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