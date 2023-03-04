Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final 4-5-6 Nisan'da

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler yeniden belirlendi.

Giriş: 04.03.2023 06:50
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler yeniden belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecekti.

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