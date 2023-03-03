Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihlerini açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihlerini açıkladı.

Giriş: 03.03.2023 10:06 Güncelleme: 03.03.2023 10:38

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4, 5 ve 6 Nisan tarihinde oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının yeni tarihini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4,5 ve 6 Nisan'da oynanacağı aktarıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."

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