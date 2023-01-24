Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir de kura çekiminde yer alan takımlar arasında bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz... | A Spor canlı izle

Giriş: 24.01.2023 14:01 Güncelleme: 24.01.2023 14:03

Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yapıyor.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan kura çekimi, A Spor'dan yayınlanıyor ve TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri de kurada yer alıyor.

SERİBAŞI TAKIMLAR
SİVASSPOR
FENERBAHÇE
BAŞAKŞEHİR
TRABZONSPOR

SERİBAŞI OLMAYANLAR
GALATASARAY
GAZİANTEP FK
ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK

Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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