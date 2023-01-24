Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor | CANLI

Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yapıyor.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan kura çekimi, A Spor'dan yayınlanıyor ve TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri de kurada yer alıyor.
SERİBAŞI TAKIMLAR
SİVASSPOR
FENERBAHÇE
BAŞAKŞEHİR
TRABZONSPOR
SERİBAŞI OLMAYANLAR
GALATASARAY
GAZİANTEP FK
ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK
Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.