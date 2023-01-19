Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus transfer hakkında konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonrası Aspor'a transfer hakkında konuştu

Jesus'un sözleri;

Jorge Jesus: Zor bir maç olmasını bekliyordum, kalemize gelen ilk top gol oldu. Rakibimize şut attırmamıştık. Fazla hücum ürettik. İyi olan takım değil, gol atan takım öne geçiyor. Rakibimize fırsat vermedik ama böyle şeyler olabiliyor. Taraftarımız bize çok destek verdi. Bu turnuvada finale çıkmak istiyoruz.

"Üç tane duran topu golü yemedik, diğer goller seken toplardan oldu. Duran topta seken 2. topları engelleyemedik. Bütün golleri duran toptan yemedik.

"Ümraniyespor ile oynayacağımız maçın stadı Türkiye'de olmaması gerekiyor. Bu maçlar benim ülkemde de oynanıyor. Hiçbir ülkede maçlar böyle stadyumlarda oynanmıyor. Ümraniyespor ile alakası yok bunun."

"Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil. Bir oyuncu daha katmak istesem, kulübün kaynaklarını kullanıp oraya transfer etmek isterim." dedi.