Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE | ASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılarak turnuvada çeyrek finale yükselmek istiyor. Ümraniyespor - Trabzonspor maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 18.01.2023 20:40 Güncelleme: 18.01.2023 20:41

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk oluyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Bordo mavililerde tek hedef İstanbul deplasmanından galip gelerek çeyrek finale kalmak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Hugo, Arif, Hamsik, Doğucan, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

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