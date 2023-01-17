Antalyaspor - Kayserispor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Kazananın adını çeyrek finale yazdıracağı mücadele nedef kesecek.
Antalyaspor Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Nakajima, Sinan, Veysel.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Arif, Emrah, Kemen, Ackah, Karimi, Ramazan, İlhan.
ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Mücadele saat 17.30'da başladı ve A Spor ekranlarında yayınlanıyor.