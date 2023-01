Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi sözleri! Transferi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Güzel bir maç oldu, hem kendi hem de Alanyaspor oyuncularını kutluyorum. İyi bir maç oldu, ilk yarı öne geçtik, farkı açtık. İkinci yarıda durağanlık oldu, Candeias'ın oyuna girmesinden sonra oyunun gidişatı değişti. 11 maçlık bir seri yakaladık, daha iyi olacağız.



Bugünden daha iyi olmak zorundayız. Hem ligde hem de kupada kazanmaya devam etmek istiyoruz. Galatasaray camiasında olunca bunu istemek zorundasınız. Bugün muhteşem taraftarımız vardı, itici bir güç var her zaman. Onlarla güçlüyüz. Her yerde kazanmaya devam etmek istiyoruz. Keşke bütün taraftarımızla her zaman yakınlaşsak.



Galatasaray Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı, en çok yıldızı olan takımı. Her zaman başarı yakalamak istiyoruz. Güzel bir oyun vardı sahada, dileğimiz her zaman böyle olması.

UĞUR ÇİFTÇİ TRANSFERİ HAKKINDA...

Transfer gündemlerinde yer alan Uğur Çiftçi hakkında gelen soruya Okan Buruk,"4 günde 1 maç oynuyoruz, kolay değil. Transfer hakkında da bir düşüncemiz var, Uğur hakkında Sivas'ın bir isteği var, bizim de bir isteğimiz var. İçeride forma bekleyen oyunculara da şans verdik. Elimizdeki oyuncuları kullanmak istiyoruz, fırsatları kolluyoruz, ciddi bir eksiğimiz yok. Elimiz güçlendirecek bir hamle yapmak istiyoruz." dedi.