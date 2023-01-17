Akrepler Kayseri’ye bilendi

Antalyaspor, kupada evinde karşılaşacağı Kayserispor'u yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan Akrepler, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Kayseri ekibiyle kupada 5 yıl sonra yine son 16'da karşılaşacak Akdeniz ekibi, çift maç eleme usulü yapılan maçı kazanarak çeyrek finale çıkmıştı.



ANTALYA'DA 5 EKSİK VAR

Antalyaspor'da zorlu Kayserispor maçı öncesi Fredy, Ghacha, Wright ve Doğukan Sinik sakatlıkları dolayısıyla zorlu maçta görev alamayacak. Ligde oynanan Giresunspor maçında kırmızı kart gören Fernando da cezası dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak.