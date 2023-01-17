Akrepler Kayseri’ye bilendi

Antalyaspor, kupada evinde karşılaşacağı Kayserispor'u yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan Akrepler, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Kayseri ekibiyle kupada 5 yıl sonra yine son 16'da karşılaşacak Akdeniz ekibi, çift maç eleme usulü yapılan maçı kazanarak çeyrek finale çıkmıştı.

Giriş: 17.01.2023 06:50

Antalyaspor, kupada evinde karşılaşacağı Kayserispor'u yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan Akrepler, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Kayseri ekibiyle kupada 5 yıl sonra yine son 16'da karşılaşacak Akdeniz ekibi, çift maç eleme usulü yapılan maçı kazanarak çeyrek finale çıkmıştı.

ANTALYA'DA 5 EKSİK VAR
Antalyaspor'da zorlu Kayserispor maçı öncesi Fredy, Ghacha, Wright ve Doğukan Sinik sakatlıkları dolayısıyla zorlu maçta görev alamayacak. Ligde oynanan Giresunspor maçında kırmızı kart gören Fernando da cezası dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe Çaykur Rizespor ZTK maçı saat kaçta? FB ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
ZTK heyecanı A Spor'da! İşte maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor
Ankaragücü kulübünden Beşiktaş maçı açıklaması
BİZE ULAŞIN