ZTK heyecanı A Spor'da! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

17 OCAK 2023 SALI

14:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TECO KARACABEY BELEDİYESPOR

17:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

20:30 CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY

18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA

14:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

17:45 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ

20:30 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR

19 OCAK 2023 PERŞEMBE

17:30 GAZİANTEP FK - ARABAM.COM KONYASPOR

20:30 FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR