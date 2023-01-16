ZTK heyecanı A Spor'da! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…
Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
17 OCAK 2023 SALI
14:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
17:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
20:30 CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY
18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA
14:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17:45 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ
20:30 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR
19 OCAK 2023 PERŞEMBE
17:30 GAZİANTEP FK - ARABAM.COM KONYASPOR
20:30 FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR