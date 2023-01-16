Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları başlıyor. Bu turda Galatasaray Alanyaspor'la, Beşiktaş Ankaragücü'yle, Trabzonspor Ümraniyespor'la ve Fenerbahçe de Rizespor'la karşılaşacak. Maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan

Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın

Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

18 Ocak Çarşamba:

VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek