Fenerbahçe Çaykur Rizespor ZTK maçı saat kaçta? FB ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda devam ediyor. Bahattin Şimşek'in düdüğüyle başlayacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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