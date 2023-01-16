Fenerbahçe Çaykur Rizespor ZTK maçı saat kaçta? FB ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Çaykur Rizespor ZTK maçı saat kaçta? FB ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 16.01.2023 16:30

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda devam ediyor. Bahattin Şimşek'in düdüğüyle başlayacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

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