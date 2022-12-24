Adım adım finale

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri hazır bulundu. Kura çekiminde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk 5 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan tüm takımları tebrik ettiğini ve son 16 eşleşmelerinde tüm takımlara başarılar dilediğini belirtti. Tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda VAR sistemi de devreye girecek. Tur atlayan ekipler adını çeyrek finale yazdıracak.

EŞLEŞMELER:

Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep - Konyaspor

Sivasspor - Karacabey

Ümraniyespor - Trabzonspor

F. Karagümrük - Başakşehir

Antalyaspor - Kayserispor

Fenerbahçe - Rizespor

Ankaragücü - Beşiktaş