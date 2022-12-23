ZTK son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. 5. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Eşleşecek rakipleri belirlemek için yapılan ZTK son 16 turu kura çekimi hakkında arama motorlarında ZTK Son 16 Turu Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Giriş: 23.12.2022 12:00 Güncelleme: 23.12.2022 12:00

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda yarışacak rakipleri eşlemek için nefesler tutuldu. 5. eleme turu maçlarının sona ermesiyle son 16'da yarışacak takımlar belli oldu. Son maçta Galatasaray, Gomis'in attığı golle Keçiörengücü'nü mağlup ederek son 16'ya adını yazdırırken merak edilen ZTK son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ZTK SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü, saat 11.30'da yapılacak. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimleri, A Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

ZTK SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

  • MKE Ankaragücü
  • HangiKredi Ümraniyespor
  • Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
  • Teco Karacabey Belediyespor
  • VavaCars Fatih Karagümrük
  • Corendon Alanyaspor
  • Trabzonspor
  • Beşiktaş
  • Kayserispor
  • Konyaspor
  • Gaziantep FK
  • Rizespor
  • Galatasaray

TOPLU SONUÇLAR

  • Kasımpaşa-Ümraniye 1-2
  • Ankaragücü-Tuzla 2-0
  • Sivas-E. Erok 5-2
  • Antalya-Manisa FK 1-0
  • Başakşehir-Göztepe 1-0
  • F.Bahçe-İstanbul 3-1
  • Giresun-Karacabey 0-5
  • Karagümrük-Uşak 3-0
  • Alanya-Eyüp 3-2
  • Trabzon-Samsun 3-0
  • Beşiktaş-Şanlıurfa 4-2
  • Kayseri-G.Birliği 2-0
  • Konya-Bodrum 3-2
  • G.Antep-Bolu 3-1
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