Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda yarışacak rakipleri eşlemek için nefesler tutuldu. 5. eleme turu maçlarının sona ermesiyle son 16'da yarışacak takımlar belli oldu. Son maçta Galatasaray, Gomis'in attığı golle Keçiörengücü'nü mağlup ederek son 16'ya adını yazdırırken merak edilen ZTK son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ZTK SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü, saat 11.30'da yapılacak. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimleri, A Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

ZTK SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

MKE Ankaragücü

HangiKredi Ümraniyespor

Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir

Fenerbahçe

Teco Karacabey Belediyespor

VavaCars Fatih Karagümrük

Corendon Alanyaspor

Trabzonspor

Beşiktaş

Kayserispor

Konyaspor

Gaziantep FK

Rizespor

Galatasaray

TOPLU SONUÇLAR

Kasımpaşa-Ümraniye 1-2

Ankaragücü-Tuzla 2-0

Sivas-E. Erok 5-2

Antalya-Manisa FK 1-0

Başakşehir-Göztepe 1-0

F.Bahçe-İstanbul 3-1

Giresun-Karacabey 0-5

Karagümrük-Uşak 3-0

Alanya-Eyüp 3-2

Trabzon-Samsun 3-0

Beşiktaş-Şanlıurfa 4-2

Kayseri-G.Birliği 2-0

Konya-Bodrum 3-2

G.Antep-Bolu 3-1