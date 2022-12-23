Son 16 kurası bugün A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Son 16 turunda yer alacak olan takımlar, tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre karşılaşacak.

Giriş: 23.12.2022 06:50

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Son 16 turunda yer alacak olan takımlar, tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre karşılaşacak.

TOPLU SONUÇLAR

Kasımpaşa-Ümraniye 1-2

Ankaragücü-Tuzla 2-0

Sivas-E. Erok 5-2

Antalya-Manisa FK 1-0

Başakşehir-Göztepe 1-0

F.Bahçe-İstanbul 3-1

Giresun-Karacabey 0-5

Karagümrük-Uşak 3-0

Alanya-Eyüp 3-2

Trabzon-Samsun 3-0

Beşiktaş-Şanlıurfa 4-2

Kayseri-G.Birliği 2-0

Konya-Bodrum 3-2

G.Antep-Bolu 3-1

EN SON HABERLER

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı sonrası Cenk Tosun: Önemli olan son 16'ya kalmaktı
Trabzonspor Samsunspor maçının ardından Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalar geldi!
Beşiktaş 4-2 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası maçı
Trabzonspor Samsunspor: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Alanyaspor 3-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
BİZE ULAŞIN