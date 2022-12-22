Gaziantep - Boluspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Gaziantep sahasında Boluspor'u ağırlıyor.
Kazananın adını son 16 turuna yazdıracağı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Gaziantep: Mustafa Burak, Furkan, Tosca, Veliu, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Joao Figueiredo, Maxim, Kitsiou.
Boluspor: Selmani, Eray, Naby, Zahit, Erdem, Batuhan, Serge, Ozan, Burak, Melih, Posmac.
GAZİANTEP BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Gaziantep - Boluspor maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İŞTE GAZİANTEP'İ MÜCADELEDE ÖNE GEÇİREN GOL