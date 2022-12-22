Galatasaray Keçiörengücü maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle

Galatasaray ile Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kozlarını paylaşıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor.
Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf adını son 16 takım arasına yazdıracak.
Galatasaray - Keçiörengücü maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI 11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış Yılmaz, Seferovic
Keçiörengücü: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali
GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.