Galatasaray Keçiörengücü maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip, kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü güçlü rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor. Galatasaray - Keçiörengücü maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 22.12.2022 20:56 Güncelleme: 22.12.2022 21:20

Galatasaray ile Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kozlarını paylaşıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor.


Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Galatasaray - Keçiörengücü maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış Yılmaz, Seferovic

Keçiörengücü: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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