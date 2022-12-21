Yiğido’dan şov

Sivasspor, Erokspor’u 5 golle geçerek turladı. Yatabare (3), Erdoğan ve Gradel’in golleriyle kazanan kırmızı-beyazlılar, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Giriş: 21.12.2022 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, bu yıl da iddialı olduğunu Esenler Erokspor karşısında gösterdi. Kupaya bu etaptan katılan kırmızıbeyazlılar, rakibi karşısında şov yaparak 5 golle turladı. İlk yarıya damgasını vuran isim şüphesiz Yatabare oldu. 11'de perdeyi açan Malili golcü, 25 ve 44'te attığı gollerle hattrick yaptı. Konuk ekibin İdris'le gol bulduğu devre 3-1'lik Sivasspor üstünlüğüyle bitti.

GRADEL BİTİRDİ

Sivasspor ikinci yarıda da oyun üstünlüğünü kaybetmedi. 52. dakikada sağ kanattan içeri süzülen Erdoğan Yeşilyurt, attığı nefis golle durumu 4-1'e getirdi. 59'da Serhat'ın vuruşuyla aradaki fark ikiye indi: 4-2. Son sözü ise Sivasspor'dan Gradel söyledi. 79'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Fildişi Sahilli yıldız, skoru belirledi: 5-2. Kupanın son şampiyonu Sivasspor, bu galibiyetle son 16 takıma arasına girdi.

Dünya Kupası dönüşünde Ziraat Türkiye Kupası'nda Erokspor'u eleyen Sivasspor, ligde cumartesi günü saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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