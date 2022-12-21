Trabzonspor Samsunspor | Alanyaspor Eyüpspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan son sürat devam ediyor. Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Alanyaspor ile Eyüpspor arasında oynanan müsabaka ise uzatmalara gitti. Karşılaşmaların dönüşümlü CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 21.12.2022 19:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. eleme turunda Süper Lig devlerinden Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'u konuk ediyor.

Alanyaspor'un Eyüpspor'u ağırladığı karşılaşma ise uzatmalara gitti.

Her iki karşılaşmanın dönüşümlü CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Eren, Gbamin, Doğucan, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Umut

Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Runarsson, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Balkovec, Yusuf, A. Hassan, Lusamba

Eyüpspor: Emrullah, Fethi, Bülent, Cenk Ahmet, Berkan, Taşkın, Badji, Ahmed, Pa Dibba, Mete Kaan, Umut


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