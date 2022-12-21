Trabzonspor Samsunspor | Alanyaspor Eyüpspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. eleme turunda Süper Lig devlerinden Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'u konuk ediyor.
Alanyaspor'un Eyüpspor'u ağırladığı karşılaşma ise uzatmalara gitti.
Her iki karşılaşmanın dönüşümlü CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Eren, Gbamin, Doğucan, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Umut
Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet
ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Runarsson, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Balkovec, Yusuf, A. Hassan, Lusamba
Eyüpspor: Emrullah, Fethi, Bülent, Cenk Ahmet, Berkan, Taşkın, Badji, Ahmed, Pa Dibba, Mete Kaan, Umut