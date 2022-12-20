Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası maçı

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kozlarını paylaştı.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi (2) ve Joshua King kaydetti. İstanbulspor'un tek golü Topalli'den geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında İstanbulspor'u sahasında 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, 31'inci dakikada King, 34 ve 54'üncü dakikalarda Batshuayi kaydetti.



8'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.



31'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun kendi yarı sahasından verdiği pasla savunma arkasına sarkan King'in topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



34'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szalai kaptığı topu bekletmeden King'e doğru yolladı. Savunmanın hatasında sol kanatta topla buluşan King, ceza sahasına girdikten sonra müsait pozisyondaki Batshuayi'ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.



43'üncü dakikada Emre Mor'un sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



54'üncü dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. King'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.



56'ncı dakikada Crespo'nun orta alanda kaptırdığı topla buluşan Muammer'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle direkten geri döndü.



75'inci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Batshuayi bekletmeden pasını Ferdi'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.



90+3'üncü dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktada rakibinden önce topa dokunan Jetmir Topalli skoru 3-1'e getirdi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ