Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 20 Aralık Salı günü Esenler Erokspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise geniş alan pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.