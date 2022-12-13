Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 20 Aralık Salı günü sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. İşte deteylar...

Giriş: 13.12.2022 19:49

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 20 Aralık Salı günü Esenler Erokspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise geniş alan pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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