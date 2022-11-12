Kupada 5. tur şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın yer aldığı 5'inci eleme turu kuraları çekildi. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Sivasspor Erok'la, Trabzonspor Samsunspor'la, Fenerbahçe İstanbulspor'la, Galatasaray Keçiörengücü'yle ve Beşiktaş da Ş.Urfa'yla eşleşti. Maçlar 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Giriş: 12.11.2022 06:50

Birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kuraları A Spor ekranlarında çekildi. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.


MAÇLAR TEK MAÇ ELEME USULÜ
32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği kupada karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık'ta oynanacak. Kupaya bu turdan itibaren Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivas, Konya ve Başakşehir de dahil oldu. Geçen sezonun şampiyonu Sivas, 2. Lig'den Erok, Trabzonspor 1. Lig'den Samsunspor, F.Bahçe Süper Lig'den İstanbulspor, Galatasaray 1. Lig'den Keçiörengücü ve Beşiktaş da 2. Lig'den Şanlıurfa'yla eşleşti.


5. TUR EŞLEŞMELERi
Kasımpaşa-Ümraniye, Başakşehir-Göztepe, Beşiktaş-Şanlıurfaspor, Konyaspor-Bodrumspor, Kayserispor-Gençlerbirliği, F.Karagümrük-Uşakspor, Fenerbahçe-İstanbulspor, Giresunspor-Karacabey Bld.


Alanyaspor-Eyüpspor, Antalyaspor-Manisa FK, Adana Demirspor-Ç.Rizespor, Gaziantep FK-Boluspor, Sivasspor-E.Erokspor, Ankaragücü-Tuzlaspor, Trabzonspor-Y.Samsunspor, Galatasaray-Keçiörengücü

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