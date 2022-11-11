Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'da naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 5. tur maçlarıyla devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yer alacak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Giriş: 11.11.2022 15:01 Güncelleme: 11.11.2022 15:37

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5'inci eleme turunda toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği müsabakalar, tek maçlı eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: MAÇLAR FAIR-PLAY İÇİNDE OYNANSIN

TFF Başkanı Büyükekşi, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, "İlk 4 tur sonunda rakiplerini eleyen takımları tebrik ediyorum. Kupaya 5'inci turda başlayacak takımlara da başarılar diliyorum. Geriye kalan 4 turda bol gollü, mücadelesi olan maçları seyirciler takip etti. 5'inci turda mücadele edecek 32 takımın iyi maçlar oynayacağını temenni ediyorum. Fair-play içinde, iyi olanın kazanacağı maçlar olmasını diliyorum. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyor, seyircilerin de fair-play içinde tribünleri doldurmasını ümit ediyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:

Trabzonspor - Samsunspor

Fatih Karagümrük - Uşakspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Antalyaspor - Manisa FK

Fenerbahçe - İstanbulspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Başakşehir - Göztepe

Kayserispor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Eyüpspor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Gaziantep FK - Boluspor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Konyaspor - Bodrumspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

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