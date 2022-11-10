5. tura son 7 bilet

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda, 4. Tur heyecanı bugün sona eriyor. Bugün oynanacak 7 maçla birlikte 5. Tur biletini alan takımlar belirlenecek. Birbirinden çekişmeli 5 maç A Spor'dan yayınlanacak. 32 takımın katılacağı 5. Tur kura çekimi ise yarın gerçekleştirilecek.
KUPA'DA GÜNÜN PROGRAMI
13.00 İstanbul-Etimesgut A Spor
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
14.00 Göztepe-Bucaspor
15.00 Ç. Rize-Kırklareli A Spor
17.00 Denizli-Şanlıurfa A Spor
19.00 K.Gümrük-Kırşehir FK A Spor
21.00 Kayseri-Sivas BLD. A Spor
TOPLU SONUÇLAR
Kasımpaşa-1461 Trabzon 6-1
Erzurumspor-Erokspor 3-5
Y.Malatyaspor-Uşakspor 0-1
Alanyaspor-Sakaryaspor 3-0
A.Gücü-Amed Sportif 6-2
Adana Demir-Nazilli Bld. 4-3
Galatasaray-Ofspor 2-1
Keçiörengücü-Bulvarspor 4-2
Giresunspor-Ankaraspor 3-2
Ümraniyespor-Efeler 09 4-0
Manisa FK-23 Elazığ FK 3-0
Altınordu-Bodrumspor 0-1
Bandırma-Karacabey Bld. 0-3
Boluspor-Tarsus İY 2-1
Gençlerbirliği-Bayburt 1-0
Eyüpspor-Düzcespor 2-1
Samsunspor-Adanaspor 4-0
Antalyaspor-Pendikspor 3-0