Samsunspor Adanaspor: 4-0 | MAÇ ÖZETİ VE GOLLER İZLE
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. Turda, Samsunspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Karadeniz temsilcisi, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz...
Giriş: 09.11.2022
16:51
Samsunspor ve Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geldi.
A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadeleden galip ayrılan taraf Samsunspor olurken, Karadeniz temsilcisi adını bir üst tura yazdırdı.