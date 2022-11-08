Galatasaray Ofspor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla başladı. Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyetle morallenen Galatasaray gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bu turda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşen sarı kırmızılılar, rakibini mağlup edip adını 5. tura yazdırmak istiyor. Galatasaray Ofspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 08.11.2022 21:40 Güncelleme: 08.11.2022 22:10

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla başladı.

Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyetle morallenen Galatasaray gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Bu turda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşen sarı kırmızılılar, rakibini mağlup edip adını 5. tura yazdırmak istiyor.

Galatasaray Ofspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.

Ofspor: Mizhat, Bora, Ali Osman, Muhammet Serdar, Ahmet Aktaş, Hamza, Fatih Mert, Mustafa Emin, Miraç, Oktay, Vedat

GOLLER

GALATASARAY – OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de başladı. A Spor'un yayıncısı olduğu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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