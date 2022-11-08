Alanyaspor Sakaryaspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor.
Saat 15.00'te başlayan ve Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - SAKARYASPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Yusuf , Ahmet, Furkan, Umut, Diedhiou, Targhalline, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Pereira, Lusamba
Sakaryaspor: Furkan, Hüsamettin, Çağlayan, Donkor, İsmail, Yasin, Hakan, Emirhan, Woolery, Hurşit, Banza
ASpor CANLI YAYIN
MAÇIN GOLLERİ;