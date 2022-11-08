Alanyaspor Sakaryaspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 4. tur maçında Alanyaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Sakaryaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 08.11.2022 16:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor.

Saat 15.00'te başlayan ve Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - SAKARYASPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf , Ahmet, Furkan, Umut, Diedhiou, Targhalline, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Pereira, Lusamba

Sakaryaspor: Furkan, Hüsamettin, Çağlayan, Donkor, İsmail, Yasin, Hakan, Emirhan, Woolery, Hurşit, Banza

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN GOLLERİ;

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