Alanyaspor Sakaryaspor: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET VE GOLLER İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı doluğu ve A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. Alanyaspor evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Alanyaspor maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın gollerini ve özetini haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş: 08.11.2022 16:56 Güncelleme: 08.11.2022 17:24

Alanyaspor ile Sakaryaspor, ZTK 4. Tur'unda karşı karşıya geldi.

Mücadele, Alanyaspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Alanyaspor adını bir üst tura yazdırdı.

Alanyaspor - Sakaryaspor maçının gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

MAÇTAN DAKİKALAR;

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u 3-0 yendi ve adını kupada 5. tura yazdıran taraf oldu.

4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rassoul'un ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Cavaleiro plase vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

18. dakikada Sakaryaspor kendi sahasından çıkmaya alışırken yapılan pas hatasında Lusamba, kaptığı topu ceza sahası sağ çaprazında Diedhiou'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortaya çevirdiği topa Cavaleiro gelişine vurdu. Top kaleciden döndü.

40. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Cavaleiro'nun kullandığı köşe atışında Diedhiou iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Hüsamettin Tut, topu kale çizgisinden çevirdi.

76. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Targhalline'nin ceza sahasına gönderdiği topu alan Oğuz Aydın'ın şut ağlarla buluştu: 2-0

88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Çağan Kayra Erciyas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Lusamba, pasını Oğuz Aydın'a verdi. Önündeki rakibini geçen Oğuz Aydın'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 3-0

90. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Efecan Karaca'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Lusamba, Yasin Pehlivan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı.

Karşılaşmayı Alanyaspor 3-0 kazandı.

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