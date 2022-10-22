TFF’den 5 ödül

Federasyon, sezonun ilk Fair-Play / Adil Oyun ödüllerini 5 dalda açıkladı.

Giriş: 22.10.2022 06:50

TFF, sezonun ilk fair-play/adil oyun ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Temel kriterler çerçevesinde kurul tarafından belirli aralıklarla şu dallarda ödüller verilmesi kararlaştırıldı. Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülünü Sivas, Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülünü Kayseri Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülünü Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır, Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülünü Konya Başkanı Fatih Özgökçen ve Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülünü Başakşehir kazandı.

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