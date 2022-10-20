Kupada da Bolu Beyi

Spor Toto 1. Lig’in formda ekiplerinden Boluspor, 2. Lig’den Fethiye’yi Ozan’ın golüyle devirip 4. Tur’a adını yazdırdı.

Giriş: 20.10.2022 06:50

Spor Toto 1. Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen ve son olarak Denizlispor'u 3 golle mağlup eden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'u konuk etti. Karşılıklı ataklarla geçilen ve orta alan mücadelisine sahne olan ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ev sahibi Boluspor, Ozan ve Bregu'yla tehlikeler yarattı.

HATAYI AFFETMEDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Bolu Beyi, 59. dakikada aradığı golü kaleci hatasından buldu. Ceza sahasına gönderilen uzun topa Ozan hareketlendi. Ozan, hatalı çıkış yapan kaleci Murat'ın üzerinden fileleri havalandırıp, kırmızı-beyazlılara turu getirdi.

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