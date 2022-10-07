Galatasaray Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? GS ZTK 3. Tur maçı saat kaçta hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur için geri sayıma geçildi. Kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından eşleşmeler belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor oldu. Peki Galatasaray Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? GS ZTK 3. Tur maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Giriş: 07.10.2022 16:32 Güncelleme: 07.10.2022 16:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti.

Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'da oynanacak.

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın resmi takvimi açıklandığında haberimizde yer alacak.

ZTK 3. TUR MAÇ PROGRAMI:

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