Galatasaray Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? GS ZTK 3. Tur maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti.
Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'da oynanacak.
GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın resmi takvimi açıklandığında haberimizde yer alacak.
ZTK 3. TUR MAÇ PROGRAMI: