GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI | GS Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Yayıncılığını Turkuvaz Medya Grubu'nun üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur için geri sayım devam ediyor. Kura çekimiyle belli olan eşleşmelerde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor oldu. Peki GS Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

Giriş: 07.10.2022 16:30 Güncelleme: 07.10.2022 16:30

GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti. İki iddialı takımın heyecanlı karşılaşmasının tarihi de arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki GS Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK 3. TUR MAÇ PROGRAMI:

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