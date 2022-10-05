Büyük heyecan sürüyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları dün Riva'daki tesislerde çekildi. Kuraya kulüp temsilcileri ve federasyon yetkilileri katıldı. A SPOR'dan canlı yayınlanan kurada merakla beklenen Galatasaray'ın rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Kastamonuspor ile eşleşti. Toplamda 68 takımın 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği 3. Tur, tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak.
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
Törende Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen açıklamalarda bulundu. Özmen "Sponsor olarak kupaya ve kulüplerimize destek veren Ziraat Bankası'na Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi. Özmen, Turkuvaz Medya Grubu'nun uzun yıllardır yaptığı yayınlarla Türk futboluna büyük hizmet verdiğini belirtti.
3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Giresunspor-Amasya FK
Gençlerbirliği-Niğde Anadolu
Ankaraspor-Pazarspor
Hatayspor-Düzcespor
Çorum FK-Esenler Erokspor
Kırşehir FK-İskenderunspor
Van FK-Elazığ Karakoçan FK
Nazilli Bld.-Arnavutköy Bld.
Şanlıurfaspor-Karaman FK
Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor
Denizlispor-Ayvalıkgücü Bld.
Kayserispor-Iğdır FK
Altınordu-Sapanca Gençlik
Adanaspor-Orduspor 1967
24 Erzincanspor-Bld. Kütahya
Galatasaray-Kastamonuspor
Menemen FK-Bulvarspor
Buca 1928-Artvin Hopaspor
Balıkesirspor-Yeşilyurt Ofspor
Çaykur Rize-Boyabat 1868
Keçiörengücü-Diyarbekirspor
Uşakspor-Gümüşhane Sportif
Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970
Manisa FK-Amberçay Eynesil
Samsunspor-Muş 1984 Muş
Göztepe-Karaköprü Bld.
Kırklarelispor-52 Orduspor FK
Kasımpaşa-Yeni Mersin İY
Etimesgut Bld.-68 Aksaray Bld.
Boluspor-Fethiyespor
Serik Bld.-Batman Petrolspor
Altay-Efeler 09
Gaziantep FK-Sarıyer
Adana Demir-Adıyaman FK