Kaf-Kaf tur attı

Yeşil-kırmızılıların gollerini 8. dakikada Fatih Ergen, 17. dakikada Kerem attı. Bergama'nın tek golü ise 84. dakikada Kağan'dan geldi. 8. dakikada Karşıyaka öne geçti. Emre'nin sağdan ortasını Fatih Ergen ön direkte kafayla ağlara yolladı: 0-1. 17. dakikada fark ikiye çıktı. Fatih Ergen'le gelişen atakta topu Kağan'ın hatasıyla kapan Kerem, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi avladı: 0-2. 84. dakikada Kağan'ın golü Bergama'yı umutlandırsa da kala sürede skor değişmedi ve Kaf-Kaf 2. Tura yükseldi.

G.HANE TEK ATTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 3. Grup ekibi Erbaaspor, 3. Lig 2. Grup'tan Gümüşhanespor'u konuk etti. 48. dakikada Furkan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Erbaaspor, 69. dakikada İbrahim'in golüne engel olamayarak kupaya veda etti.

KELKİT'TEN 3 GOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 1. Grup ekibi Kelkit Bld., Bölgesel Amatör Lig takımlarından Dersimspor'u ağırladı. Kelkit, BAL ekibi karşısında sürprize izin vermedi ve 3-0'lık net bir skorla adını bir üst tura yazdırdı.

AĞRI'DAN GOL ŞOV

Ziraat Türkiye Kupası'nda en farklı skor 12 Bingölspor-Ağrı 1970 maçında gerçekleşti. 3. Lig 1. Grup takımı Ağrı 1970, 12 Bingölspor'u 10-1 mağlup ederek 2. Tura adını yazdırdı. Ağrı ekibinde Murat Torun, 4 golle yıldızlaştı.

DERBİ K.KOÇAN'IN

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Elazığ derbisinde 3. Lig 2. Grup'tan Elazığ Karakoçan FK, konuk ettiği 3. Lig 1. Grup'tan ES Elazığspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Elazığ Karakoçan'a turu getiren golü 39'da Emre kaydetti.

CİZRE ÇEKİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 14.30'da oynanması gereken Karbel Karaköprü Belediyespor- Cizre Serhat Spor maçı, Cizre Serhat Spor'un maça çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Maçla ilgili kararın daha sonra açıklanacağı bildirildi.