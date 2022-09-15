Çatalcaspor - Edirnespor: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 1 Tur maçları bugün oynanan karşılaşmalarla son buldu.
1. Tur son maçında Çatalcaspor sahasında Edirnespor ile karşı karşıya geldi.
Çatalca İzzettin Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Çatalcaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Doğancan Aynacı, 28. dakikada Reha Kurt, 85. dakikada Selahattin Seyhun ve 90+1. dakikada Buğrahan kaydetti.
Edirnespor'un tek sayısı ise 54. dakikada Sergen Yakupçebioğlu'dan geldi.
Bu sonuçla Çatalcaspor adını 2. Tura yazdırdı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ::