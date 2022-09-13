Serhat Ardahan - Kars 36 maçı canlı izle | ZTK maçı izle | A Spor Ziraat Türkiye Kupası canlı

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başladı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev şölenin 1. ön eleme turunda Ardahan - Kars 36 maçı oynanıyor. Karşlaşmadan galip gelen takım, bir üst tura çıkacak.
İLK 11'LER
Serhat Ardahan Spor: Ali Eren, Olcay, Kemal, Aykut, Oktay, Hüseyin, Atakan, Mertcan, Ferit, Ayhan, Erhan
Kars 36 Spor: Fatih, Serkan, İbrahim, Muhammed Furkan, Serdar, Buğra, Muhammed Burak, Oğuzhan, Ümit, Yusuf, Miraç
Ardahan - Kars 36 maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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