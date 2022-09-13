Bigaspor - Akhisarspor maçı canlı izle | ZTK maçı izle | A Spor Ziraat Türkiye Kupası canlı

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başladı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev şölenin 1. ön eleme turunda Bigaspor - Akhisarspor maçı oynanıyor. Karşlaşmadan galip gelen takım, bir üst tura çıkacak.
İLK 11'LER
Bigaspor: Cihangir, Oğuzhan, Serkan, Emin, Beşir, Adem, Burak, Gülhan, Mertcan, Alperen, Mehmet
Akhisarspor: Batuhan, Gökmen, Orçun, Yiğit Efe, Fırat, Yiğit Bayındır, Yusuf, Yavuz, Halilcan, Halil İbrahim, Oğuzcan
Bigaspor - Akhisarspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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