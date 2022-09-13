Bigaspor - Akhisarspor maçı canlı izle | ZTK maçı izle | A Spor Ziraat Türkiye Kupası canlı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen, 1. Eleme Turu maçlarıyla başladı. Müsabakalar, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda oynanan Bigaspor- Akhisarspor maçını haberimizden canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz... | Bigaspor - Akhisarspor maçı canlı ve şifresiz izle | A Spor canlı izle

Giriş: 13.09.2022 15:38

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başladı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev şölenin 1. ön eleme turunda Bigaspor - Akhisarspor maçı oynanıyor. Karşlaşmadan galip gelen takım, bir üst tura çıkacak.

İLK 11'LER

Bigaspor: Cihangir, Oğuzhan, Serkan, Emin, Beşir, Adem, Burak, Gülhan, Mertcan, Alperen, Mehmet

Akhisarspor: Batuhan, Gökmen, Orçun, Yiğit Efe, Fırat, Yiğit Bayındır, Yusuf, Yavuz, Halilcan, Halil İbrahim, Oğuzcan

Bigaspor - Akhisarspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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