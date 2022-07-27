Kupa heyecanı Turkuvaz Medya'da

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin en önemli iki futbol organizasyonunu Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Senelerdir kar-kış, yağmur- çamur demeden Bölgesel Amatör'den Süper Lig'e kadar tüm kupa maçlarını canlı olarak ekranlara taşıyan Turkavaz Medya, bir yıl daha Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarını yayınlamaya devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile uzun yıllardır Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ arasında 2022-2023 sezonu için ek sözleşme yapıldı.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını kapsayan sözleşme Turkuvaz Medya ile varılan anlaşma sonucu bir yıl daha uzatıldı. Açıklamada, "Türk futboluna katkılarından dolayı Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eder, anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz" denildi. Turkuvaz Medya, cumartesi akşamı Süper Kupa finalini de ekranlara taşıyacak. Son lig şampiyonu Trabzonspor ile kupa şampiyonu Sivasspor, cumartesi 20.45'te Süper Kupa için kapışacak. Heyecan yine ATV ve A Spor'da yaşanacak.