Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan final yorumu: Finale kalmak çok güzel

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

Güzel bir gün. Finale kalmak çok güzel. Mükemmel bir taraftar ile maç oynadık.

Bize yakışan da buydu. Geldiğimden beri çok güzel şeyler yaptık. Avrupa'da oynadık, UEFA'da gruplara kaldık. Golü yememize rağmen taraftarlarımız müthiş destek verdi. Bana göre taraftar 1. adamdır. Onlar böyle destekledikçe daha iyi olacağız.

Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Zaman zaman zor durumlara düştük maçta. Sivasspor'a final sevinci yaşattığımız için çok mutluyuz. Geçmişte Kayseri ile sıkıntılar yaşansa da çok güzel bir final oynayacağız. Demek ki Anadolu'dan takımlar çıkıp kupada final oynayabiliyor.