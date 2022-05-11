Final aşkına! İşte Sivasspor-Alanyaspor maçı 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ikinci ayağında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Stadı'nda saat 20.30'da start alacak mücadelede, Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Sivasspor çeyrek finalde Karagümrük'ü elerken; Alanyaspor ise Gaziantep FK'yi saf dışı bırakmıştı. Yiğidolar tarihinde ilk kez finale çıkmak isterken; turuncu-yeşilliler 2019-2020'den sonra ikinci kez başarmak istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE

ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO