Ziraat Türkiye Kupası'nda heyean yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında Kayserispor deplasmanına çıktı.

Fırtına, ilk saniyelerde penaltı golüyle öne geçse de son dakikalarda yediği gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Trabzonspor'un golleri 3. dakikada Nwakaeme (P), 82. dakikada Bakasetas'tan geldi. Kayserispor'un golleri ise 48, 90+6 Emrah Başsan, 59 Hosseini ve 90+1 Thiam (P)'dan geldi.

Kayserispor'un finaldeki rakibi Sivasspor - Alanyaspor maçının ardından belli olacak.

GOLLER