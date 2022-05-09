📺 SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor. Yarı final rövanş maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Alanya'da oynanan ilk maçı Yatabare ve Kerem Kesgin'in attığı gollerle 2-1 kazanan Sivasspor, skor avantajını kullanıp final bileti almak istiyor. Alanyaspor da rakibini deplasmanda en az iki farklı mağlup edip finale yükselmeyi hedefliyor.

📺SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor arasındaki rövanş maçı 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak.

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