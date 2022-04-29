Sivasspor için tarihi maç

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi. Çalımbay, "Kupada Alanyaspor ile oynadığımız bir maç var. Bu maçın ilk yarısını Alanya'da oynadık. Bu maçın ikinci yarısı da burada oynanacak. Bu maç Sivas'ın tarihi açısından da çok önemli. Final oynamak inşallah finali de kazanıp kupayı almak bizim en büyük hedeflerimizden birisi. Sivasspor camiası için de muhteşem olur" dedi. Sezonu en erken açan takım olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Hazırlık maçları yerine resmi maçlarla lige başladık. İnşallah ligi en son bitiren takımlardan da bir tanesi olacağız. Ligde en büyük sıkıntılarımızdan biri sakatlıklar oldu" diye kırmızıbeyazlı camiaya umut dağıttı.



RÖVANŞ 11 MAYIS'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ve bu sezon şampiyonun kim olacağı büyük bir merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, 10 kişi kaldığı ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Alanyaspor'la 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda dev finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.